



Больше миллиона украинцев нашли семейного врача - 19.04.2018 16:34

В рамках кампании "Врач для каждой семьи" в Украине подписали декларации с терапевтом, педиатром или семейным врачом около миллиона граждан, как сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Такие цифры были озвучены по итогам трех недель со старта подписной кампании в рамках медицинской реформы.

Темпы продвижения кампании Супрун назвала хорошими и отметила качество подготовки местных властей и медицинских учреждений. Глава Министерства здравоохранения Украины отметила, что для подписания деклараций с пациентами в перую очередь должны быть компьютеры с доступом к Интернету, принтеры и бумага.

Чиновница также отметила, что лучше всего справляются с изменениями медицинские учреждения с подготовленными должным образом и мотивированными медицинскими работниками. Также хорошие результаты достигаются благодаря профессионализму и эффективной работе местных властей, а также активности украинцев.

В первую неделю подписной кампании, напомним, декларации с врачами подписали свыше 150 тысяч украинцев.

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