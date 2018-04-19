В Украине предотвращено порядка 400 терактов

- 19.04.2018 15:59
В Украине предотвращено порядка 400 терактов

В течение 3,5 лет Служба безопасности Украины смогла предупредить свыше 400 попыток террористических атак в разных уголках Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совещании по вопросам противодействия информационной агрессии РФ.

По словам президента, подготовку большая часть из задержанных террористов проходили на территории Российской Федерации, а также на территории аннексированного полуострова Крым.

Порошенко отметил, что Украина находится по-прежнему в состоянии войны, и продолжает давать отпор российской агрессии.

Также президент подчеркнул, что современные методы ведения войны отличаются совершенно иными характеристиками и новыми чертами. Ведется гибридная война в сочетании с вооруженными действиями, осуществляемыми регулярными вооруженными силами РФ, наемников из России.

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Ключові слова: противодействия агрессии РФ, предотвращение терактов Украина

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