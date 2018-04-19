



В Черновцах запущен 11 маршрут троллейбусов - 19.04.2018 15:10

В Черновцах новые троллейбусы, способные обходиться без контактной сети, будут ездить по новому маршруту №11. Маршрут соединит микрорайон Садгора и улицу Южно-Окружную.

С сегодняшнего дня, 19 апреля, на маршрут вышли два троллейбусы Днепро Т-203 производства завода Южмаш, которые предварительно прошли тестирование. В ближайшее время в Черновцы прибудут еще два таких же троллейбуса, которые также выйдут на линию после испытаний.

Как сообщил мэр Черновцов Алексей Каспрук, троллейбусы могут добираться до центра Садгоры, поскольку могут преодолевать до 15-20 километров без использования контактной сети. Мэр отметил, что в дальнейшем Чреновцы будут использользовать новый транспорт отечественного производства, чтобы поддержать украинскую экономику и сократить расходы на производство.

Новый троллейбусный маршрут №11 начинается с улицы Южно-Окружной, от училища №15. Оттуда троллейбус следует по улице Головной, Хотинской и Василе Александри до центра Садгоры, к остановке Космо. В обе стороны протяженность маршрута составляет 34 километра 300 метров, что занимает 80 минут пути. По этому маршруту троллейбус преодолевает порядка 10 километров автономно, с помощью аккумуляторов. Троллейбусы начинают джвижение с обеих конечных остановок в 6:30. Интервал движения на этом маршруте после того, как будут работать все четыре троллейбуса, составит порядка получаса.

Автобусы №1 продолжат также движение по маршруту.

По словам исполняющего обязанности начальника ЧТУ Михаила Олексюка, Черновцам каждый троллейбус обошелся в 7 миллионов 400 тысяч гривен. Транспорт оснащен белорусским кузовом МАЗ, имеет качественную электронную начинку, усиленную немецкую подвеску. У этих троллейбусов - удобный низкий пол, механический пандус, внутри салона имеются небольшие контейнеры для мусора, работают видеокамеры наблюдения, кондиционер. Пассажиры сообщили, что внутри также должен работать Wi-Fi, однако, во время первого рейса он не работал.

Платиновая Буковина

Всі новини