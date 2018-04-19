



В Москве снова горел торговый центр - 19.04.2018 14:49

В московском торговом центре Измайловский, который расположен на востоке российской столицы, произошло возгорание.

Возгорание произошло в четверг, 19 апреля, по адресу улица Первомайская, 42. Представители оперативных служб сообщили, что было эвакуировано из торгового центра около 650 человек.

Очагом возгорания в торговом центре стало одно из кафе. Дальнейшее развитие ситуация не получила - возгорание на общей площади четыре квадратных метра удалось ликвидировать.

Напомним, в российском Кемерово 25 марта произошло возгорание, в результате которого погибло 64 человека. В связи с этим происшествием в России начали активно проверять на пожарную безопасность торговые центры. К слову, ранее, 4 апреля, в Москве произошел пожар в торговом центре "Персей для детей". В результате данного инцедента погиб один человек, также пострадало шестеро сотрудников МЧС.

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