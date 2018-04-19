



Поліція затримала обкрадачів автоматів з водою - 19.04.2018 14:10

Фігуранти злочинного дуету вже притягувавалися до кримінальної відповідальності за скоєння ряду різних злочинів та відбували покарання у місцях позбавлення волі. Але свою протиправну діяльність вони так і не припинили.

У лютому цього року до поліції почали надходити повідомлення про крадіжки грошей з автоматів для реалізації питної води у Чернівцях. Уночі правопорушники віджимали металеві конструкції купюроприймачів і, отримавши доступ до сховищ з готівкою, забирали всі наявні кошти.

Загалом, упродовж місяця на території обласного центру правоохоронці зафіксували 34 крадіжки готівки з автоматів з питною водою. Своїми діями невідомі злодії завдали збитків на суму понад 12 тисяч гривень.

За фактами вказаних злочинів слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.

У пошуках злочинців працівники Шевченківського відділення поліції відпрацювали коло осіб, котрі могли вчинити ці крадіжки. У результаті проведеної роботи, поліцейським вдалося встановити причетність до вказаних злочинів двох чернівчан 23-річного віку. Спільники зізналися у вчиненні крадіжок з автоматів з питною водою та розповіли, що викрадені гроші розподіляли між собою та витрачали на власні потреби.

Обом порушникам оголошено про підозру у скоєнні крадіжок та обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Матеріали кримінальних проваджень слідчі направили до суду.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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