



В Украине планируют провести перепись населения - 19.04.2018 12:49

В Украине в ближайшее время может быть проведена перепись населения. Напомним, что впервые в независимой Украине перепись населения осуществлялась в 2001 году, и больше население страны с тех пор не пересчитывали.

О подготовке к проведению переписи сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Благодаря посчетам численности населения в Украине, как отмечает глава правительства, можно будет дать оценку реальной ситуации в стране, использованию ресурсов и проблемам развития. При этом, перепись должны бать проведена, по словам Гройсмана, как можно быстрее.

Отметим, что Кабинет министров принял решение о создании межведомственной комиссии, которая будет оказывать содействие в проведении Всеукраинской переписи населения.

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