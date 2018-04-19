



Британка по ошибке купила банан за 1300 долларов - 19.04.2018 12:29

Бобби Гордон из Великобритании купила, пожалуй, самый дорогой банан в мире. Покупка через интернет-магазин Asda обошлась женщине ни много ни мало в 930 фунтов стерлингов, что примерно равно 1300 долларам США.

Как сообщила сама Бобби, в онлайн-магазине банан стоил всего 11 пенни. Однако, об окончательной сумме сделки она узнала после блокировки ее кредитной карты банком.

Женщина отметила, что угостила необыкновенно дорогим бананом своего сына, отметив, что за такие деньги нужно сполна насладиться каждой крошкой этого фрукта.

Представители магазина Asda позже связались с Бобби Гордон и извинились за ошибку, объяснив произошедшее сбоем. Деньги за ошибочную покупку обещали в скором времен возвратить. В Asda отметили, то их бананы, безусловно, прекрасны, однако, таких огромных денег они стоить наверняка не могут.

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