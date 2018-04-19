Ситуацию по Донбассу в Минске обсудят в начале мая

- 19.04.2018 12:08
Ситуацию по Донбассу в Минске обсудят в начале мая

Как стало известно, Трехсторонняя контактная группа по Донбассу соберется на следующее заседание 4 мая 2018 года. Встреча состоится традиционно в Минске.

По словам Мартина Сайдика, специального представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе, рабочая группа по гуманитарным вопросам на переговорах 18 апреля продолжила работу по обсуждению обмена политических заключенных, а также условий их содержания.

Участники экономической рабочей группы ТКГ подняли вопросы касаемо мероприятий, необходимых для восстановления мобильной связи в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, для восстановления процесса выплат пенсий и нормального водоснабжения на Донбассе.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы по Донбассу Ирина Геращенко после заседания 18 апреля сообщила, что стороны не добились прогресса в переговорах по освобождению украинских пленных. Украинская сторона выразила готовность осуществить обмен украинских пленных на 23 российских граждан, которые были осуждены за совершение преступлений против территориальной целостности Украины. Информацию о десятках украинских пленных российская сторона отказывается подтверждать. Среди требований РФ - отпустить "беркутовцев" и других лиц, которые к действиям Минских соглашений не имеют отношения.

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Ключові слова: трехсторонние переговоры по донбассу

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