Что произойдет с мышцами человека на Марсе

- 19.04.2018 11:54
Что произойдет с мышцами человека на Марсе

Человечество стремится к покорению других планет, и проводит массу исследований, которые позволят совершить миссию на Марс и колонизировать эту и другие планеты. Так, было проведено исследование, которое позволило установить, как будет чувствовать себя человек на Марсе и что будет происходить с мышцами тела.

В эксперименте приняли участие 11 добровольцев, которым необходимо было соблюдать в различных условиях постельный режим.

Условия на Марсе подразумевают низкую концентрацию в воздухе кислорода и микрогравитацию. Специалисты ранее полагали, что на работу мышечной системы человека такой воздух будет оказывать губительное влияние. Впрочем, эксперимент показал несколько другие результаты.

Так, в изыскании приняли участие 11 мужчин, не смортсменов. От испытуемых требовалось провести 63 дня без достаточного количества кислорода, практически не двигаясь. исследование осуществлялось в три этапа. В  рамках первого нужно было соблюдать постельный режим в воздухе, в котором количество кислорода было нормальным. Второй этап подразумевал снижение концентрации кислорода с сохранением постельного режима. Третий этап включал в себя низкое содержание кислорода наряду с амбулаторным режимом и выполнением физических упражнений.

Длительность каждого этапа составила 21 день, между которыми соблюдался перерыв длиной в 4 месяца. По завершению каждого этапа добровольцы выполняли упражнения по растягиванию колена, чтообы ученые смогли дать оценку реакции мышечных клеток. По сравнению с данными контрольной группы, у испытуемых из-за нехватки кислорода результаты оказались не хуже. Итоги данного исследований будут полезны при подготовке участников миссии на Марс, которые отправятся в условия микрогравитации.

Платиновая Буковина

Ключові слова: миссия на марс, подготовка к полету на марс

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