



Пенсии и прожиточный минимум увеличат в 2019 году - 19.04.2018 11:03

Увеличение пенсий и заработной платы в Украине ожидается в 2019 году, и повышение будет осуществляться в три этапа.

Такой вывод удалось сделать на основании проекта постановления Кабинета министров об основных направлениях бюджетной политики на 2019-2021 годы. Проект государственного бюджета на следующий год будет рассчитываться на основании макропрогноза.

Так, в течение года предполагается три повышения прожиточного минимума. Его размер с января 2019 года составит 1853 гривны. В июле 2019 года размер прожиточного минимума достигнет 1936 гривен, и в декабре он достигнет отметки в 2011 гривен.

В три этапа планируют повышать и минимальную пенсию. Таким образом, с 1 января минимальный размер пенсионных выплат составит 1497 гривен, с 1 июля пенсии увеличат до 1564 гривен. С декабря минимальный размер пенсии составит 1624 гривны.

Платиновая Буковина

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