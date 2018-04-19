Бюджет Чернівців отримав 169 млн грн заплатного податку

- 19.04.2018 09:31
Бюджет Чернівців отримав 169 млн грн заплатного податку

Традиційно, основою бюджету столиці Буковини є податок на доходи фізичних осіб. Упродовж першого кварталу цього року з офіційних доходів чернівчани сплатили 169,1 млн. грн. податку, що на 35,7 млн. грн., або на 26,8 відс. більше, ніж торік.

У тому числі, з доходів у вигляді заробітної плати бюджет Чернівців отримав 152,7 млн. грн., що складає 90,3 відсотки надходжень податку; з грошового забезпечення, одержаного військовослужбовцями, казна міста цьогоріч отримала 12,0 млн. грн.; кампанія декларування доходів громадян додала до бюджету 2,4 млн. грн.; податкові агенти, із доходів платників інших ніж заробітна плата, перерахували до казни Чернівців 1,8 млн. грн.

Податок на доходи фізосіб стабільно забезпечує місцеву громаду надходженнями та складає 59,7 відс. загальної суми податків.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що З Законом України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі:

у місячному − 3723 грн.;

у погодинному − 22,41 грн.

Завдяки соціально відповідальним працедавцям, які дотримуються гарантій в оплаті праці, місцева громада отримала вагомий фінансовий ресурс для виконання соціально-економічних програм.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: податки з доходів, чернівці податкова

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