Буковинців закликають добровільно здавати нелегальну зброю

- 19.04.2018 09:23
Буковинців закликають добровільно здавати нелегальну зброю

Громадяни, котрі у вказаний термін добровільно здадуть до поліції зброю та боєприпаси, які зберігаються незаконно - звільняються від кримінальної відповідальності.

Станом на 17 квітня 2018 року громадянами до відділів та відділень поліції області добровільно здано 171 одиниць зброї та 71 одиниць спецзасобів. Серед них – 146 одиниць мисливської гладкоствольної, 13 одиниць мисливської нарізної, 7 одиниць холодної, 3 пневматичних гвинтівки, 2 одиниці саморобної, а також 57 газових пістолетів та 14 пристроїв травматичної дії.

Крім цього, буковинцями добровільно здано 50 штук боєприпасів до зброї різних калібрів та 6 снарядів часів Другої світової війни.

У передбачених законодавством випадках громадяни навіть можуть легалізувати таку зброю і користуватись нею в подальшому на законних підставах.

У поліції нагадують, що місячник добровільної здачі нелегальної зброї триває до 30 квітня.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: нелегальна зброя буковина, незареєстрована зброя здача, поліція чернівці

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