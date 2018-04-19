Буковинські прикордонники вилучили велику контрабанду спирту- 19.04.2018 09:15
В ході проведення спецоперації «Кордон-2018» та відпрацювання території села Грубно, працівники Сокирянського відділення поліції вночі 18 квітня виявили поблизу молдовського кордону підозрілий трактор. Під час огляду транспортного засобу поліцейські помітили в кузові 15 бочок з рідиною, яка мала характерний запах спирту. Загальна вага вантажу становить приблизно три з половиною тонни.
Наразі проводяться першочергові слідчі дії, бочки зі спиртом вилучено. Правоохоронці з’ясовують походження та кінцевий пункт призначення вантажу.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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