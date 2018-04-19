



Буковинські прикордонники вилучили велику контрабанду спирту - 19.04.2018 09:15

В ході проведення спецоперації «Кордон-2018» та відпрацювання території села Грубно, працівники Сокирянського відділення поліції вночі 18 квітня виявили поблизу молдовського кордону підозрілий трактор. Під час огляду транспортного засобу поліцейські помітили в кузові 15 бочок з рідиною, яка мала характерний запах спирту. Загальна вага вантажу становить приблизно три з половиною тонни.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії, бочки зі спиртом вилучено. Правоохоронці з’ясовують походження та кінцевий пункт призначення вантажу.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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