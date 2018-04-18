



Для поліції в Чернівцях провели антикорупційний семінар - 18.04.2018 17:43

Короткострокове підвищення кваліфікації для керівного складу обласного управління Нацполіції та його територіальних підрозділів відбулося на базі ГУНП в Чернівецькій області.

Для покращення обізнаності буковинських поліцейських у сфері запобігання корупції, до Чернівців приїхали заступник начальника Управління з питань запобігання корупції та проведення люстрації НПУ Дмитро Бородій та начальник відділу люстрації Олег Лозовий.

Учасники семінару обговорили з представниками Нацполіції Закон України «Про запобігання корупції». Зокрема, як уникнути корупційних ризиків, які обмеження існують щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, на що звернути увагу при поданні декларацій про доходи і майновий стан, а також яка відповідальність передбачена за корупційні правопорушення.

Присутні мали змогу не лише вдосконалити знання антикорупційного законодавства, але й дізнатися необхідну інформацію щодо проблемних питань, що виникають у їх повсякденній діяльності. Під час семінару поліцейські розглянули ситуаційні завдання та отримали методичні рекомендації щодо запобігання корупції і виявлення її проявів.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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