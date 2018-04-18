В Черновицкой области - наивысший уровень пожарной опасности

- 18.04.2018 17:21
В Черновицкой области - наивысший уровень пожарной опасности

Чрезвычайный уровень пожарной опасности - пятого класса - будет преобладать на территории Черновицкой области в период с 18 до 22 апреля. Кроме того, синоптики сообщают о штормовом предупреждении в этот период.

На Буковине ожидается повышение температурных показателей. В связи с этим владельцев домохозяйств призывают ни в коем случае не сжигать остатки сухой растительности, чтобы избежать угрозы увеличения количества пожаров на открытых территориях.

В случае возгораний на открытых площадях сильный ветер, прогнозируемый на ближайшее время, может только усугубить ситуацию.

В Черновицкой области 19 апреля прогнозируется ветренная погода со скоростью порывов от 15 до 20 метров в секунду. В ночное время температура воздуха составит 5... 10 градусов выше нуля, в горных районах ожидатся температура в пределах 1-6 градусов. Днем воздух прогреется до 13-18 градусов выше нуля. В Черновцах ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западного направления, со скоростью 7-12 метров в секунду, порывы ветра от 15 до 20 метров в секунду ожидаются в утреннее и дневное время. Ночью температура составит +7... +9 градусов. Днем потеплеет до +16... +18 градусов.

 

Платиновая Буковина, Черновцы

Ключові слова: пожарная опасность черновцы

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