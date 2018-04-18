В Украине резко сократилась очередь на загранпаспорта

- 18.04.2018 16:50
В Украине резко сократилась очередь на загранпаспорта

Очередь на персонализацию загранпаспортов в Украине в течение последнего месяца сократилась более, чем на 100 тысяч.

Как отмечают представители Государственной миграционной службы Украины, очередь на персонализацию загранпаспортов на полиграфкомбинате Украина в середине марта составляла порядка 700 тысяч. По состоянию на утро 16 апреля в очереди было 572 тысячи.

Напомним, что в 2017 году на полиграфкомбинате Украина была введена дополнительная линия персонализации документов, благодаря которому удалось ускорить печать биометрических документов. 

В ГМС отмечают, что текущий спрос на заграничные паспорта окажет влияние на динамику дальнейшего сокращения очереди и, собственно, сокращение реальных сроков выдачи биометрических загранпаспортов.

Напомним, что полиграфкомбинат Украина может производить порядка 300 тысяч загранпаспортов в месяц.

 

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