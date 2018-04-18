



Перевозчики отказались ограничивать движение маршруток - 18.04.2018 14:51

Черновицкие перевозчики отказались от идеи ограничить движение транспорт по времени. То есть, маршрутки будут курсировать целый день, несмотря на заявления о введении графика с 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 21:00.

Представители городского совета отметили, что подобные действия перевозчиков будут рассматривать как забастовку.

Заместитель мэра Черновцов Владимир Середюк отметил, что с утра было проведено совещание директора департамента ЖКХ с перевозчиками. Стороны пришли к соглашению, что маршрутки будут ходить по привычному графику, без ограничений, пока исполком не примет окончательное решение. По словам заместителя городского головы, перевозчики должны понимать, что органичения повысят недовольство черновчан, а также существенно снизят шанс на повышение тарифа на проезд.

Напомним, ранее мы писали о том, что перевозчики в Черновцах не будут выпускать маршрутки на рейсы с 11:00 до 15:00. Такое решение было принято из-за отказа исполкома повысить тариф на проезд до 5 гривен.

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