



Известен секрет улыбки Моны Лизы - 18.04.2018 12:50

Ученые из Калифорнийского университета отметили, из-за чего улыбка Джоконды - известнейшего портрета Леонардо Да Винчи, всегда выглядит по-другому. Как отмечают специалисты, улыбка Моны Лизы может изменяться в зависимости от настроения смотрящего на нее человека.

Так, результаты исследования говорят о следующем. Эмоции и представления человека о мире в основном являются определяющими в восприятии. По словам профессора Эрики Сигель, описание улыбки Джоконды может больше рассказать о наблюдателе, чем о самой картине.

Профессор отметила, что у тех людей, кто пребывает в хорошем настроении, кто счастлив, во время посещения Лувра есть шанс увидеть приятную полуулыбку Моны Лизы.

Интересно, что Джоконда является предметом множества научных исследований, причем, не в последнюю очередь из-за выражения лица нарисованной женщины. В 2005 году с помощью специальной программы был проведен анализ эмоций. Как было установлено, выражение лица Моны Лизы выражает радость на 83%, на 9% лицо отображает отвращение, 6% приходится на страх, и еще 2% - это смесь радости и злобы.

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