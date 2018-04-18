Буковинская туристическая ярмарка 22 апреля 2018- 18.04.2018 11:24
XIІІ Буковинская туристическая ярмарка в Черновцах, в Центральном парке культуры и отдыха имени Шевченко состоится уже в ближайшее воскресенье, 22 апреля.
Торжественная церемония открытия ярмарки состоится в 10:00 у фонтана в парке Шевченко. В церемонии примут участие представители областных и городских властей.
Также состоится торжественный концерт при участии народных коллективов Черновицкой областной филармонии имени Дмитрия Гнатюка, народных аматорских коллективов. Концерт для гостей Буковинской туристической ярмарки продлится до 12:00.
В Буковинской туристической ярмарке в 2018 году примут участие гости из Львовской, Тернопольской, Закарпатской областей, туристические комплексы Черновицкой области, Ассоциация сотрудников туристической сферы "Туристическая Буковина", турфирмы и тур-операторы Черновцов, Ассоциация отельеров Львова, мастера народного творчества из Черновицкой и Ивано-Франковской областей.
Цель туристической ярмарки - популяризация туризма и отдыха в Черновцах и на Буковине, развитие въездного туризма, привлечение интереса к национальному колориту и традициям Буковинского края.
Также 22 апреля состоится первый на Буковине фестиваль тюльпанов. Открытие фестиваля - в 12:00 в селе Мамаевцы.
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