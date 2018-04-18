



МВД Украины и ФБР США подписали меморандум о сотрудничестве - 18.04.2018 09:56

В пресс-службе Министерства внутренних дел Украины сообщил о подписании меморандума о сотрудничестве между МВД Украины и Федеральным бюро расследований США. Меморандум был подписан при участии главы МВД Арсена Авакуова и директора ФБР Кристофера Рея.

Меморандум подразумевает сотрудничество ведомств для борьбы с киберпреступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Также в сообщении говорится, что данное соглашение пожволит осуществить резкий прорыв в ряде вопросов, посященных обмену информацией, доступу к различным техническим возможностям для обоих ведомств.

Национальная полиция Украины также подписала соглашение о сотрудничестве с ФБР, и здесь сотрудничество будет касаться борьбы с организованной преступностью. По словам первого заместителя главы НПУ Вячеслава Аброськина, сотрудничество позволит бороться с преступниками в сфере наркотиков, киберпреступности, а также документирования преступной деятельности кланов, действющих не только в Украине, но и по всему миру.

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