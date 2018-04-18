В Черновцах может появиться латвийское консульство- 18.04.2018 09:27
В Черновицкой областной госадминистрации сообщили, что в Черновцах может появиться Почетное консульство Латвии.
17 апреля состоялась встреча губернатора Черновицкой области Александра Фищука с Чрезвычайным и Полномочным послом Латвийской Республики в Украине Юрисом Пойкансом. Чиновники подняли вопрос о создании Почетного консульства ЛАтвии в Черновцах. Для того, чтобы осуществить все необходимые для этого мероприятия, потребуется порядка двух лет.
Глава Черновицкой ОГА Фищук уверил господина Юриса Пойканса, что для скорейшего открытия Почетного Консульства органы исполнительной власти в Черновцах окажут максимальное содействие. Он также отметил, что открытие латвийского консульства в Черновцах станет толчком для дальнейшего развития и углубления сотрудничества в различных областях между Латвией и Украиной. Речь идет о бизнесе, а также об обмене опытом в области здравоохранения, туризма, образования.
Чрезвычайный и Полномочный посол Латвийской Республики в Украине пригласил руководство Черновицкой области отправиться в Латвию с визитом, чтобы перенять у местных специалистов опыт в лесном хозяйстве, строительстве объектов социальной сферы, ЖКХ, самоуправлении и медицине.
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