



До Чернівців приїздить все більше туристів - 18.04.2018 09:22

Про це свідчить незмінна позитивна динаміка надходжень туристичного збору в столиці Буковини.

Так, упродовж першого кварталу цього року туристичний збір поповнив місцеву скарбницю Чернівців на 79,6 тис. грн., це на 23,5 тис. грн., або на 41,9 відс. більше, ніж торік.

Нагадаємо, що відповідно до Податкового кодексу України платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської, селищної та міської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

Податкові агенти справляють збір під час надання послуг, пов’язаних з тимчасовим проживанням (ночівлею) та зазначають суму сплаченого збору окремим рядком у рахунку (квитанції) на проживання. Ставка збору складає 1 відсоток вартості проживання (за вирахуванням податку на додану вартість) і до вартості не включаються харчування та інші послуги.

Сподіваємось, що Чернівці – туристичні посядуть гідне місце у рейтингу найбільш відвідуваних міст світу, а гості Буковинської перлини будуть вражені прекрасною архітектурою, європейською культурою та гостинністю чернівчан.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини