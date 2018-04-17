В Черновцах можно бесплатно обследоваться на меланому 20-21 апреля- 17.04.2018 16:57
В рамках Всемирной пограммы "Евромеланома", а также по случаю Всемирного дня борьбы с меланомой все желающие в Черновцах смогут пройти бесплатное обследование на меланому, как сообщают в Департаменте здравоохранения Черновицкой областной госадминистрации.
Так, диагностика и консультации для буковинцев будут осуществляться в два этапа - 20 и 21 апреля.
Так, 20 апреля буковинцы могут пройти бесплатное дерматоскопическое обследование в коммунальном медицинском учреждении "Черновицкий областной кожно-венерологический диспансер" по улице Ф.Кайндля, 9 (бывшая улица Челюскинцев), в кабинетах №№10 и 12. Обследование можно пройти с 9:00 до 18:00.
21 апреля все желающие могут обследоваться на Соборной площади с 11:00 до 15:00.
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