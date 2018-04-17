



Звездопад Лириды в апреле 2018 - 17.04.2018 16:05

Лириды - первый весенний метеорный поток, который в нынешнем году порадует звездопадом с 17 до 25 апреля.

Отмечается, что наибольшей активности дождь из метеоров достигнет 22-23 апреля, когда зрелище будет наиболее ярким и красивым. При этом, на пике активности ожидается не более 20 метеоров в час. В то же время, для наблюдений не обязательно иметь специальную технику - любоваться звездопадом можно будет и без телескопа, достаточно будет ясной безоблачной погоды. Наилучшие условий для наблюдений, безусловно, - вдали от светового загрязнения, то есть, за городом.

Свое название Лириды получили из-за того, что радиант метеорного потока располагается в созвездии Лира. При наблюдении создается впечатление, что метеоры будто бы вылетают из звезды Вега, самой яркой в созвездии.

Этот звездопад считают самым старым. Дело в том, что явление было описано еще в древней китайской хронике "Цзо чжуань", датируемой 687 годом до нашей эры.

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