



Итальянец собрал более 15 тысяч табличек из отелей - 17.04.2018 15:02

Итальянец Эдуардо Флорес из Турина - большой любитель путешествий, и за это время он собрал уникальную коллекцию, в которой насчитывается свыше 15 тысяч табличек из отелей "Не беспокоить". Большую часть коллекции Флорес собрал в командировках, когда работал в ООН.

Эдуардо отметил, что его отец работал менеджером в ггостинице, отсюда и появился интерес ко всяким отельным деталям. А коллега по работе посоветовал собрать коллекцию из предметов, которые можно прихватить из отелей. Коллекция итальянца насчитывает огромное множество табличек на разных языках, из бумаги и картона, а также из дерева, пластика, кожи, тканей и даже латуни. Причем, не все таблички и прочие знаки, призвающие не беспокоить, были взяты из отелей - также имеются экспонаты из больниц, учебных заведений и круизных лайнеров.

Флорес отмечает, что его коллекция, количество предметов в которой превышает 15 тысяч, весьма неудобна для хранения и упорядочивания. Так, большая часть экземпляров помещена в конверты и рассортирована в коробках по странам. Самые красивые находятся в комнате для общего обозрения.

Некоторые экземпляры коллекционер приобретает в сувенирных лавках при отелях. Если он находит занятный экземпляр, то не стесняется попросить персонал учреждения продать ему табличку.

Эдуардо гордится табличками из Азии, где их вручную вырезают из дерева и других материалов местные мастера. Также очень ценными являются экспонаты из Лаоса, Индонезии, Камбоджи, Мьянмы и Таиланда. Также коллекционер похвастался табличкой из отеля в Ватикане, где живет действующий Папа Римский Франциск.

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