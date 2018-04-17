Активисты блокируют правительственные здания в Ереване

- 17.04.2018 14:30
Активисты блокируют правительственные здания в Ереване

Активисты, выступающие против назначения премьер-министром Армении Сержа Сагсяна, бывшего президента, начали блокировать правительственные здания в Ереване.

17 апреля в Ереване на площади Франции состоялся митинг, на котором глава протестующих, депутат от оппозиции Никол Пашинян заявил о том, что в Армении назрела революционная ситуация, и заявил о начале народной ненасильнической бархатной революции. После этого участники митинга направились к зданиям правительства. Активистами были окружены здания Центробанка, Кассационого суда, Генеральной прокуратуры, новый корпус правительства, здание Комитета госдоходов.

Активисты обратились к сотрудникам министреств с призывом устроить забастовку.

Пашинян также объявил о марштабной акции протеста, запланированной у главного здания правительства на вечер 17 апреля.

В полдень по местному времени Национальное собрание - парламент Армении - начало специальное заседание, посвященное обсуждению кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера. В это же время тысячи митингующх блокируют движение на улицах Еревана, протестуя против назначения Саргсяна.

Местная полиция сообщила о задержании 59 митингующих, которых арестовали за административные правонарушения. Среди задержанных - сын лидера акций протестов Николы Пашиняна.

Напомним, что после внесения в конституция страны изменений в 2015 году, самым влиятельным чиновником в Армении становится премьер-министр. По завялениям оппозиционных групп, данные изменения были приняты только для того, чтобы после окончания президентского срока Серж Саргсян смог оставаться во главе государства.

Отметим, что однофамилец экс-президента - Армен Саргсян - стал новым президентом Армении. При этом, он был назначен парламентом, а не выбран народом.

 

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Ключові слова: ереван протесты против сержа саргсяна, акции протеста в армении

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