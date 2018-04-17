Активисты блокируют правительственные здания в Ереване- 17.04.2018 14:30
Активисты, выступающие против назначения премьер-министром Армении Сержа Сагсяна, бывшего президента, начали блокировать правительственные здания в Ереване.
17 апреля в Ереване на площади Франции состоялся митинг, на котором глава протестующих, депутат от оппозиции Никол Пашинян заявил о том, что в Армении назрела революционная ситуация, и заявил о начале народной ненасильнической бархатной революции. После этого участники митинга направились к зданиям правительства. Активистами были окружены здания Центробанка, Кассационого суда, Генеральной прокуратуры, новый корпус правительства, здание Комитета госдоходов.
Активисты обратились к сотрудникам министреств с призывом устроить забастовку.
Пашинян также объявил о марштабной акции протеста, запланированной у главного здания правительства на вечер 17 апреля.
В полдень по местному времени Национальное собрание - парламент Армении - начало специальное заседание, посвященное обсуждению кандидатуры Сержа Саргсяна на пост премьера. В это же время тысячи митингующх блокируют движение на улицах Еревана, протестуя против назначения Саргсяна.
Местная полиция сообщила о задержании 59 митингующих, которых арестовали за административные правонарушения. Среди задержанных - сын лидера акций протестов Николы Пашиняна.
Напомним, что после внесения в конституция страны изменений в 2015 году, самым влиятельным чиновником в Армении становится премьер-министр. По завялениям оппозиционных групп, данные изменения были приняты только для того, чтобы после окончания президентского срока Серж Саргсян смог оставаться во главе государства.
Отметим, что однофамилец экс-президента - Армен Саргсян - стал новым президентом Армении. При этом, он был назначен парламентом, а не выбран народом.
Коментарі (0)
Другие новости:
- 17.04.2018 17:20
- 17.04.2018 16:57
- 17.04.2018 16:27
- 17.04.2018 16:05
- 17.04.2018 15:02
- 17.04.2018 14:05
- 17.04.2018 12:05
- 17.04.2018 11:26
- 17.04.2018 11:06
- 17.04.2018 10:34