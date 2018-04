Новый фермент позволяет перерабатывать пластик за пару дней - 17.04.2018 12:05

Фермент, способный перерабатывать пластиковые бутылки, ученые создали случайным образом. С помощью создания этого фермента-мутанта, вероятно, удастся решить глобальную проблему загрязнения пластиком.

Так, в 2016 году в Японии была обнаружена первая бактерия, эволюционировавшая естественным путем и способная поглощать пластик. Открытие данной бактерии положило начало дальнейшем исследованиям, и ученые открыли структуру позникшего ошибочным путем фермента.

Так, в данный фермент были внесены определенные изменения, чтобы увидеть его поведение, однако, таким образом ученым удалось создать молекулу даже с лучшими характеристиками. Мутировавший фермент может перерабатывать полиэтилентерефталат - материал, из которого изготавливают пластиковые бутылки для безалкогольных напитков. Об ошибочном, но таком успешном результате рассказал глава исселедования - профессор Джон МакГихан из Портсмутского университета.

Результаты исследования были опубликованы в специализированном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Так, в естественной среде пластик разлагается примерно за сто лет, в то время, как новый фермент-мутант справляется всего за несколько дней. Ученые отмечают - данный процесс может быть ускорен еще больше. Профессор МакГихан отметил, что с помощью фермента можно будет разделить пластик на изначальные компоненты, чтобы повторно перерабатывать сырье и снова получать пластик. Благодаря этому можно будет существенно уменьшить присутствие пластика в окружающей среде, улучшить экологию, а также не использовать нефтепродукты.



Согласно актуальным данным, в мире продается порядка 1 миллиона пластиковых бутылок каждую минуту. Из них перерабатывается только 14%. Большая часть пластика оседает в окружающей среде, загрязняет океаны, вредит морским обитателям и наносит вред людям, которые употребляют в пищу морепродукты.

Стоит отметить, что даже перерабатываемые бутылки из пластика в дальнейшем становятся сырьем для синтетических ковров или одежды. С помощью нового фермента из прозрачных пластиковых бутылок после переработки можно получать ту же самую тару, сократив тем самым потребность в производстве нового пластика.

