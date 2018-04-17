



На Калиновском рынке начали восстанавливать сгоревший сектор - 17.04.2018 11:26

На Калиновском рынке в Черновцах началось восстановление контейнеров сектора №5, пострадавших в результате масштабного пожара 19 марта .

Как сообщил генеральный директор МКП "Калиновский рынок" Игорь Маслянчук, с площадки полностью убрали сгоревшие контейнеры. В общей сложности, был вывезен 51 контейнер. Предпринимателям, пострадавшим в результате пожара, предоставили возвратную финансовую помощь .

Маслянчук отметил, что контейнеры восстановят до того вида, в каком они были до пожара. Подрядчиков нанимали сами предприниматели, и работа стартовала весьма активно. Ориентировочно до конца апреля все работы планируют завершить.

Возвратную финансовую помощь предпринимателям-погорельцам предоставили на 10 лет с отсрочкой на 5 лет. Это значит, что через 5 лет после получения помощи необходимо внести первый платеж. Никаких процентов либо других нагрузок не будет. Генеральный директор Калиновского рынка отметил, что размер помощи зависит от пострадавшей площади. Так, один квадратный метр оценили в 3525 гривен, у одних предпринимателей восстановлению подлежало рабочее место на 26 квадртаных метров, у других - на 130 квадратов, потому и суммы помощи были разные. Выплаты были предоставлены 21-му предпринимателю.

На Калиновском рынке также планируется установка пожарной сигнализации по всей территории рынка, а также размещение пожарных резервуаров.

Платиновая Буковина, Черновцы

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