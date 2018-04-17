



В Канаде из-за снегопадов - более 1500 ДТП - 17.04.2018 11:06

Более 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий произошло в районах канадского Онтарио по причине сильных снегопадов и ледяных дождей, обледенения дорожного полотна.

Предварительно сообщается, что с помощью грузового транспорта дороги активно посыпаются специальной смесью, чтобы предупредить дальнейшие аварии. Всего задействовано порядка 80 грузовиков.

Из-за плохих погодных условий в аэропорту Торонто отменили более 220 самолетов.

Ледяные дожи в Канаде оставили десятки тысяч домов без электричества. Так, из-за сильного ветра и порывов, скорость которых превышала 28 метров в секунду (порядка 100 клометров в час), обрывались линии элеткропередач и падали электростолбы. В провинции Онтарио без электричества остались около 68 тысяч домохозяйств и других зданий. По информации энергосетевых компаний, проблемы с электричеством возникли также в Торонто и Оттаве, а также в других южных районах региона. Над восстановлением поврежденных сетей работают аварийные бригады.

Занятия в школах Оттавы отменены, некоторые школы не взялись доставлять детей на учебу в специальных автобусах.

Людей прихывают оставаться дома и не ездить личным транспортом без крайней необходимости.

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