



В озере на Комарова будут цвести водяные лилии - 17.04.2018 10:34

В Черновцах в парке Жовтневый в озере появятся водяные лилии. Как стало известно, всего было высажено 15 растений.

В процессе посадки растений принимали участие команды городской спасательной службы. Дело в том, что корневую систему лилии необходимо было погрузить в воду на глубину до 2 метров.

Как сообщили представители пресс-службы Черновицкого городского совета, сажанцы для озера подарил Анатолий Оваачук.

Высадка водяных растений осуществлялась в полном соответствии с требованиями ученых. Специалисты уверены - растения смогут прижиться и вскоре станут прекрасным украшением водоема.

Платиновая Буковина, Черновцы

Всі новини