Повышение минимальной зарплаты в Украине 2018

- 17.04.2018 10:31
Повышение минимальной зарплаты в Украине 2018

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что страна располагает резервами для повышения минимальной зарплаты уже сегодня. Также Рева заявил, что решение о повышении минималки является политическим.

Вначале его примут в Кабинете министров по итогам анализа экономической ситуации. После решение отравится в парламент на рассмотрение.

Министр отметил, что результатов по итогам 1 квартала 2018 года пока что нет, и позднее будут известны данные официальной статистики. После получения полной информации по экономической ситуации, состоится рассмотрение вопроса о повышении минималки, и будет принято соответствующее решение.

Стоит подчеркнуть, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отмечал, что минимальная зарплата в Украине может быть увеличена до 4100 гривен, и соответствующее решение может быть утверждено либо в конце апреля, либо в начале мая 2018 года. 

Министертво экономического развития Украины заявляет, что в планах до 2021 года - повышение минимальной зарплаты в Украине до 6200 гривен. До отметки в 4600 гривен минималку обещают повысить в 2019 году.

Платиновая Буковина

Ключові слова: минимальная зарплата 2018, минималка украина 2018, повышение минимальной зарплаты в Украине 2018

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Друзья Оушена в действии: хакеры взломали казино через аквариум Кибермошенники смогли прорваться в базу данных казино с помощью декоративного аквариума, использовав "умный термометр"
- 17.04.2018 17:20
В Черновцах можно бесплатно обследоваться на меланому 20-21 апреля В рамках Всемирной программы "Евромеланома", а также по случаю Всемирного дня борьбы с меланомой все желающие в Черновцах
- 17.04.2018 16:57
На Кіцманщині бус насмерть збив пішохода Дорожньо-транспортна пригода сталася у ніч на 17 квітня на автошляху сполученням Чернівці-Снятин.
- 17.04.2018 16:27
Звездопад Лириды в апреле 2018 Лириды - первый весенний метеорный поток, который в нынешнем году порадует звездопадом с 17 до 25 апреля.
- 17.04.2018 16:05
Итальянец собрал более 15 тысяч табличек из отелей Итальянец Эдуардо Флорес - большой любитель путешествий, и за это время он собрал уникальную коллекцию, в которой насчитывается
- 17.04.2018 15:02
Активисты блокируют правительственные здания в Ереване Активисты, выступающие против назначения премьер-министром Армении Сержа Сагсяна, бывшего президента, начали блокировать
- 17.04.2018 14:30
Тюльпановое поле в Мамаевцах 2018 уже открыто В селе Мамаевцы в нынешнем году уже расцвело тюльпановое поле, как рассказал владелец Александр Стратийчук
- 17.04.2018 14:05
Новый фермент позволяет перерабатывать пластик за пару дней Фермент, способный перерабатывать пластиковые бутылки, ученые создали случайным образом. С помощью создания этого фермента-мутанта, вероятно, удастся решить глобальную проблему загрязнения пластиком.
- 17.04.2018 12:05
На Калиновском рынке начали восстанавливать сгоревший сектор На Калиновском рынке в Черновцах началось восстановление контейнеров сектора №5, пострадавших в результате масштабного пожара 19 марта.
- 17.04.2018 11:26
В Канаде из-за снегопадов - более 1500 ДТП Более 1,5 тысячи дорожно-транспортных происшествий произошло в районах канадского Онтарио по причине сильных снегопадов
- 17.04.2018 11:06

Всі новини