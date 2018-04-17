



Повышение минимальной зарплаты в Украине 2018 - 17.04.2018 10:31

Министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что страна располагает резервами для повышения минимальной зарплаты уже сегодня. Также Рева заявил, что решение о повышении минималки является политическим.

Вначале его примут в Кабинете министров по итогам анализа экономической ситуации. После решение отравится в парламент на рассмотрение.

Министр отметил, что результатов по итогам 1 квартала 2018 года пока что нет, и позднее будут известны данные официальной статистики. После получения полной информации по экономической ситуации, состоится рассмотрение вопроса о повышении минималки, и будет принято соответствующее решение.

Стоит подчеркнуть, ранее вице-премьер-министр Украины Павел Розенко отмечал, что минимальная зарплата в Украине может быть увеличена до 4100 гривен, и соответствующее решение может быть утверждено либо в конце апреля, либо в начале мая 2018 года.

Министертво экономического развития Украины заявляет, что в планах до 2021 года - повышение минимальной зарплаты в Украине до 6200 гривен. До отметки в 4600 гривен минималку обещают повысить в 2019 году.

Платиновая Буковина

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