Тройное ДТП в Кривом Роге 17 04 2018 - 8 погибших

- 17.04.2018 09:40
Тройное ДТП в Кривом Роге 17 04 2018 - 8 погибших

Утром вторника, 17 апреля, в городе Кривой Рог произошла тройная автомобильная авария - столкнулся легковой автомобиль Mazda с маршруткой и автобусом, перевозивши сотрудников предприятия  "АрселорМиттал". На месте происшествия погибло 8 человек, также сообщается о более, чем 18 пострадавших. Четверо из них находятся в тяжелом состоянии.

Инцидент случился около 6:00 на перекрестке улицы героев АТО и проспекта Металлургов.

Сообщается, что маршрутка №261 следовала в сторону Соцгорода из 95-го квартала. Легковой автомобиль Mazda в это время проезжал по улице Героев АТО на моргающий желтый сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с маршруткой. Так, общественный транспорт отбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автобусом "АрселорМиттал".

В сообщении полиции отмечается, что в маршрутном автобусе ехало достаточно много пассажиров. Восемь человек погибли на месте, пострадало по разным данным от 12 до 18 человек. В тяжелом состоянии нахоидсят четверо пострадавших.

В месте аварии дорожное движение полностью перекрыто. По факту происшествия полиция открыла уголовное производство в соответствии с частью 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины, где речь идет о нарушении правил дорожного движения либо эксплуатации транспорта лицами, управляющии транспортными средствами.

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