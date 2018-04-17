Доходи з незалежної діяльності декларуються до 2 травня 2018

- 17.04.2018 09:24
Доходи з незалежної діяльності декларуються до 2 травня 2018

Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами звітного року у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, тобто до 2 травня 2018 року. Остаточний розрахунок податку на доходи фізичних осіб за звітний податковий рік здійснюється платником самостійно згідно з даними, зазначеними в податковій декларації.

У податковій декларації про майновий стан і доходи такі платники відображають суму отриманого доходу за звітний рік, суму сплаченого протягом року податку, та визначають податкове зобов'язання з податку на доходи та військового збору.

Сума податку на доходи та військового збору, зазначена у податковій декларації за минулий 2017 рік, сплачується особами, які провадять незалежну професійну діяльність, до 1 серпня цього року.

Нагадаємо, що незалежна професійна діяльність визначена Податковим кодексом України (далі – ПКУ) як участь фізичної особи у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних нотаріусів, адвокатів, арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків, інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною (місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю за умови, що така особа не є працівником або фізичною особою - підприємцем та використовує найману працю не більш як чотирьох фізичних осіб. Порядок оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка провадить незалежну професійну діяльність визначена статтею 178 ПКУ

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: декларування доходів, незалежна професійна діяльність, податкова чернівці

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