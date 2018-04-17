



Обставини смерті немовляти в Вашківцях встановлюються - 17.04.2018 09:04

Про страшну знахідку правоохоронців повідомили місцеві жителі. Працівники Вижницького відділення поліції відкрили кримінальне провадження та розшукують породіллю.



Вранці 16 квітня до поліції надійшло повідомлення про виявлення на території міста Вашківців у річці Теплиця мертвого новонародженого хлопчика. Тіло немовляти знаходилося у поліетиленовому пакеті.

На місце знахідки одразу виїхали слідчо-оперативні групи Головного Управління Національної поліції в Чернівецькій області та Вижницького відділення поліції. За результатами огляду тіла дитини, видимих тілесних ушкоджень не виявлено.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Для встановлення причин смерті тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу. На даний час проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини