Обставини смерті немовляти в Вашківцях встановлюються

- 17.04.2018 09:04
Обставини смерті немовляти в Вашківцях встановлюються

Про страшну знахідку правоохоронців повідомили місцеві жителі. Працівники Вижницького відділення поліції відкрили кримінальне провадження та розшукують породіллю.

Вранці 16 квітня до поліції надійшло повідомлення про виявлення на території міста Вашківців у річці Теплиця мертвого новонародженого хлопчика. Тіло немовляти знаходилося у поліетиленовому пакеті.

На місце знахідки одразу виїхали слідчо-оперативні групи Головного Управління Національної поліції в Чернівецькій області та Вижницького відділення поліції. За результатами огляду тіла дитини, видимих тілесних ушкоджень не виявлено.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Для встановлення причин смерті тіло немовляти направлено на судово-медичну експертизу. На даний час проводиться досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: смерть немовляти вашківці, в річці знайшли тіло дитини

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