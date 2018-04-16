США настаивают на выведении войск из Сирии

- 16.04.2018 17:46
США настаивают на выведении войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Сирии американские войска, о чем заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс.

По словам представительницы Вашингтона, позиция президента ясна - вывести как можно скорее американских военных из Сирии. Между тем, США заинтересованы в уничтожении террористической группировки "Исламское государство", а также недопущения ее восстановления.

Примечательно, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что убеждал Трампа оставить войска в Сирии на более длительный срок. Такое заявление Макрон озвучил спустя два дня после того, как Франция вместе с США и Великобританией принялась наносить удары с воздуха по объектами химической программы в Сирии.

Президент Франции заявил, что удары по сирийским химическим объектам необходимо ограничить.

 

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