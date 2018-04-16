Близким другом можно стать за 200 часов

- 16.04.2018 17:03
Близким другом можно стать за 200 часов

Специалист по коммуникациям Джеффри Холл провел исследование, посвященное дружбе, которое было опубликовано в специализированном издании Journal of Social and Personal Relationships.

Так, Холл выяснил, сколько времени потребуется, чтобы стать близким другом.

Вместе с коллегой специалист составил онлайн-опрос, который позволяет оценить степень крепость и близость отношений между друзьями. Был проведен анализ 355 анкет людей, которые за последне полгода меняли место жительства и знакомились с новыми людьми, заводили друзей. Участники опроса делились информацией, с кем познакомились после переезда, сколько времени проводят с новыми друзьями, определяли своих друзей по категориям - знакомый, приятель, друг и близкий друг. Основываясь на этих данных, Холл с коллегой смогли подсчитать, за какой период времени люди могли стать близкими друзьями.

Вторая часть эксперимента включала в себя опрос 1000 студентов. Респонденты делились информацией о двух людях, с которыми они познакомились за две недели до начала занятий. Ученых интересовало также развитие отношенийс этими людьми через 4 и 7 недель после начала общения.

Согласно данным исследования, чтобы стать приятелями, необходимо от 40 до 60 часов. За 80-100 часов можно вполне стать друзьями. Близким другом человек может стать после 200 часов живого общения. 

Джеффри Холл отмечает, что дружба - дело нелегкое, и требует достаточно много времени и ответственности, и поддерживать ее тоже нелегко. Переход на новый уровень дружбы также ведет к увеличению количества времени, проводимого вместе.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: когда начинается дружба, как стать близким другом, исследования дружбы

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