Іноземець обікрав контейнер на Калинівському ринку- 16.04.2018 16:25
Викравши гроші з торгової точки на ринку, зловмисник так і не встиг ними розпорядитися. Оперативники Садгірського відділення поліції одразу викрили та знайшли злодія.
Повідомлення про крадіжку великої суми коштів з контейнера на одному з чернівецьких ринків надійшло до поліції близько опівдня 15 квітня. Виїхавши на місце злочину, слідчо-оперативна група з’ясувала, що невідомий чоловік скористався моментом, коли продавець відвернулася, і викрав з каси 8,5 тисяч гривень.
Завдяки проведеній роботі в ході загальнодержавної операції «Мігрант», працівники Садгірського відділення поліції оперативно встановили особу крадія – 35-річного громадянина однієї з країн Закавказзя. По гарячих слідах поліцейські затримали правопорушника безпосередньо на території ринку та вилучили викрадені кошти. Затриманого поміщено до ізолятору тимчасового тримання.
За фактом вказаного злочину слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Іноземцю вже оголошено про підозру у вчиненні крадіжки та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Наразі поліція перевіряє підозрюваного на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Буковини та інших регіонів держави.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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