Поліція вилучила в пенсіонерки на Буковині незареєстровану зброю

- 16.04.2018 15:33
Поліція вилучила в пенсіонерки на Буковині незареєстровану зброю

Вказану зброю жінка зберігала без відповідних дозвільних документів. Працівники Кіцманського відділу поліції вилучили у порушниці гвинтівку та відкрили кримінальне провадження.

У ході проведення операції «Зброя та вибухівка» поліцейські регулярно проводять перевірку громадян щодо несанкціонованого зберігання зброї. Навідавшись до будинку 58-річної власниці мисливської рушниці у селі Реваківцях, правоохоронці виявили в помешканні ще й незареєстровану гвинтівку іноземного виробництва.

Зі слів пенсіонерки, гвинтівку разом із рушницею вона отримала у спадщину від чоловіка. Нелегальну зброю поліцейські вилучили та направили на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці нагадують: з 1-го по 30-те квітня 2018 року на території України проводиться місячник добровільної здачі зброї. Здавши до територіальних підрозділів поліції зброю, боєприпаси чи вибухівку, що перебувають у незаконному обігу, можна уникнути кримінальної відповідальності.

Громадяни, котрі володіють зброєю без передбачених законом дозволів, мають можливість здати її до найближчого відділу чи відділення поліції. Більш детальну інформацію можна отримати за номером спецлінії «102».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: здача незаконної зброї буковина

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