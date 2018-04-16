



В Вашковцах в реке обнаружили тело младенца - 16.04.2018 14:50

На берегу реки в селе Вашковцы Вижницкого района местные жители обнаружили сверток, внутри которого было тело младенца.

На место происшествия были вызваны представители полиции. По заявлениям очевидцев, тело ребенка было обнаружено в понедельник, 16 апреля.

Представители пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области данный факт подтвердили. Был проведен поверхностный осмотр тела, в результате которого не были обнаружены телесные повреждения. Полицейские отметили, что труп пробыл в воде порядка двух суток.

Предварительные данные говорят о том, что рест погибшего ребенка составил 51 см, младенец был доношенным.

В полиции проводятся мероприятия по поиску матери ребенка. Больше подробностей - вскоре на нашем сайте.

Платиновая Буковина, Черновцы

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