



На Буковині спіймали серійного крадія - 16.04.2018 12:01

Поліцейські Садгірського відділення поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів задокументували злочинну діяльність 33-річного чернівчанина, котрий обкрадав місцевих мешканців.

Звільнившись з місць позбавлення волі, крадій не став на шлях виправлення та продовжив свої злочинні діяння. Так, на початку 2018 року, зловмисник шляхом підбору ключа проник до будинку чернівчанина та викрав ноутбук та фотоапарат. Викрадені речі він продав як пересічним громадянам, так і на ринку.

В подальшому коли у крадія закінчили гроші, він вирішив знову таким шляхом «заробити» грошей. Того ж місяця, порушник з господарського приміщення місцевого жителя викрав електродвигуни та інструменти. Крадене порушник продав за аналогічною схемою.

Крім цього, зловмисник вчинив крадіжку акумулятора з автомобіля та з новобудови викрав сантехніку. Поліцейські вже знайшли частину викраденого майна та повернули їх власникам.

Відкриті кримінальні провадження, за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Крадію вже оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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