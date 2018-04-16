На Буковині спіймали серійного крадія

- 16.04.2018 12:01
На Буковині спіймали серійного крадія

Поліцейські Садгірського відділення поліції в ході проведення оперативно-розшукових заходів задокументували злочинну діяльність 33-річного чернівчанина, котрий обкрадав місцевих мешканців.

Звільнившись з місць позбавлення волі, крадій не став на шлях виправлення та продовжив свої злочинні діяння. Так, на початку 2018 року, зловмисник шляхом підбору ключа проник до будинку чернівчанина та викрав ноутбук та фотоапарат. Викрадені речі він продав як пересічним громадянам, так і на ринку.

В подальшому коли у крадія закінчили гроші, він вирішив знову таким шляхом «заробити» грошей. Того ж місяця, порушник з господарського приміщення місцевого жителя викрав електродвигуни та інструменти. Крадене порушник продав за аналогічною схемою.

Крім цього, зловмисник вчинив крадіжку акумулятора з автомобіля та з новобудови викрав сантехніку. Поліцейські вже знайшли частину викраденого майна та повернули їх власникам.

Відкриті кримінальні провадження, за статтею 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Крадію вже оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: крадіжки буковина

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Доходи з незалежної діяльності декларуються до 2 травня 2018 Фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, подають податкову декларацію за результатами
- 17.04.2018 09:24
Обставини смерті немовляти в Вашківцях встановлюються Про страшну знахідку правоохоронців повідомили місцеві жителі. Працівники Вижницького відділення поліції відкрили
- 17.04.2018 09:04
США настаивают на выведении войск из Сирии Президент США Дональд Трамп намерен вывести из Сирии американские войска, о чем заявила пресс-секретарь
- 16.04.2018 17:46
Близким другом можно стать за 200 часов Специалист по коммуникациям Джеффри Холл провел исследование, посвященное дружбе, которое было опубликовано в специализированном издании
- 16.04.2018 17:03
Іноземець обікрав контейнер на Калинівському ринку Викравши гроші з торгової точки на ринку, зловмисник так і не встиг ними розпорядитися.
- 16.04.2018 16:25
НБУ выпускает коллекционную монету к 100-летию создания Украинского флота Новую монету номиналом 10 гривен, посвященную 100-летию создания Украинского военно-морского флота, выпущенную тиражом 1 миллион штук, Национальний банк Украины вводит в оборон с 18 апреля 2018 года
- 16.04.2018 16:09
Поліція вилучила в пенсіонерки на Буковині незареєстровану зброю Вказану зброю жінка зберігала без відповідних дозвільних документів. Працівники Кіцманського відділу поліції вилучили у порушниці гвинтівку
- 16.04.2018 15:33
В Вашковцах в реке обнаружили тело младенца На берегу реки в селе Вашковцы Вижницкого района местные жители обнаружили сверток
- 16.04.2018 14:50
На Герцаевщине частично обвалился мост через Прут На территории Черновицкой области, в Герцаевском районе произошло частичное разрушение моста через реку Прут.
- 16.04.2018 11:48
Аваков рассказал о планах реинтеграции Донбасса По словам главы Министерства внутренних дел Украины Арсена Авакова, реинтеграция оккупированного Донбасса должна осуществляться постепенн
- 16.04.2018 11:35

Всі новини