



На Герцаевщине частично обвалился мост через Прут - 16.04.2018 11:48

На территории Черновицкой области, в Герцаевском районе произошло частичное разрушение моста через реку Прут.



О происшествии сообщили представители пресс-службы Черновицкой областной государственной администрации.

Как стало известно, переходная плита временного моста через реку Прут на автомобильной дороге Т-26-06/Н-03/ сообщением Новоселица - Герца - КПП Дьяковцы разрушилась в селе Лунка Герцаевского района. Инцидент произошел в 17:45 в пятницу, 13 апреля.

В связи с происшествием было решено ограничить движение через мост транспорта, общая масса которых превышает 5 тонн.

Платиновая Буковина, Черновцы

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