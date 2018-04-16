Австралию охватили сильные лесные пожары- 16.04.2018 10:59
Крупные лесные пожары охватили Австралию. Как стало известно, огонь уже практически достиг пригородов Сиднея. Было принято решение об эвакуации военной базы. Более 500 пожарных были задействованы в ликвадации пожара.
Местные медиа-источники сообщают, что пламя распространяется быстро и стремительно, потому представляет серьезную угрозу жизни людей и животных.
Стало известно о том, что огонь добрался до жилых домов в южном пригороде Сиднея. По заявлении пожарной службы штата Новый Южный Уэльс, летающий в воздухе пепел может вызвать новые возгорания.
Масштабные пожары в Австралии были вызваны жаркой погодой, установившейся в последнее время. Также быстрому распространению пламени способствует сильный ветер, что также существенно мешает работе пожарных служб.
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