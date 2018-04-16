Австралию охватили сильные лесные пожары

- 16.04.2018 10:59
Австралию охватили сильные лесные пожары

Крупные лесные пожары охватили Австралию. Как стало известно, огонь уже практически достиг пригородов Сиднея. Было принято решение об эвакуации военной базы. Более 500 пожарных были задействованы в ликвадации пожара.

Местные медиа-источники сообщают, что пламя распространяется быстро и стремительно, потому представляет серьезную угрозу жизни людей и животных.

Стало известно о том, что огонь добрался до жилых домов в южном пригороде Сиднея. По заявлении пожарной службы штата Новый Южный Уэльс, летающий в воздухе пепел может вызвать новые возгорания.

Масштабные пожары в Австралии были вызваны жаркой погодой, установившейся в последнее время. Также быстрому распространению пламени способствует сильный ветер, что также существенно мешает работе пожарных служб.

Платиновая Буковина

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