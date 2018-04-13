Когда ждать очередного повышения пенсий в Украине- 16.04.2018 10:13
По словам вице-премьер-министра Украины Павла Розенко, в Украине существенно поступления в Пенсионный фонд с начала 2018 года.
Пенсионный фонд в течение первого квартала получил больше средств, чем планировалось, и сумма оказалась больше на 2,5 миллиарда гривен.
Розенко отметил, что в случае продолжения увеличения поступлений в ПФ правительство может принять решение о повышении и осовременивании пенсий для отдельных категорий лиц.
Так, вице-премьер подчеркнул, что очень важно проиндексировать пенсии для ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также для людей, получающих пенсию по инвалидности. К сожалению, чтобы как можно скорее провести столь масштабные программы по перерасчету пенсий, ресурсов пока что недостаточно.
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