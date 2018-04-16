



Новые троллейбусы тестируют в Садгоре - 16.04.2018 09:42

Новые троллейбусы Днепр Т203, которые способны работать на автономном ходу, с помощью аккумуляторов, начали тестировать в Черновцах. Напомним, что такие троллейбусы могут обходиться без контактной сети на расстояния до 15 километров.

Так, маршрут для троллейбусов из Днепра объединит район завода Кварц и микрорайон Садгора. Примечательно, что в Садгоре в настоящее время системы троллейбусных электролиний нет. Пока троллейбусы тестируются в Садгоре, и вскоре выйдут на полный маршрут.

Стоит отметить, что в рамках поставок в Черновцы 10 апреля прибыли два троллейбусы, и в конце месяца ожидается прибытие еще двух единиц элекротранспорта. Техзадание для трансопорта подразумевает наличие у троллейбусов системы автономного хода, который обеспечивается с помощью аккумуляторных батарей на расстояние не менее 15 километров. В троллейбусах есть видеокамеры, удобнй пандус и кондиционеры в салоне и водительской кабине.

Один такой троллейбус обошелся Черновцам в 7,5 миллионов гривен.

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