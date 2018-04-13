



П’яного винуватця ДТП оперативно затримали на Вижниччині - 16.04.2018 09:08

Здійснивши наїзд на лежачого чоловіка, водій утік в невідомому напрямку. Завдяки проведеній роботі поліцейських, уникнути відповідальності за скоєне молодику не вдасться.

У четвер ввечері зі служби «102» надійшло повідомлення про ДТП з потерпілим у селі Луківці.

На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група Вижницького відділення поліції та працівники слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області. Поліцейські встановили, що пів на 10 годину вечора автомобіль марки «Мерседес» здійснив наїзд на лежачого чоловіка і зник з місця пригоди.

Потерпілим виявився 34-річний місцевий житель, котрий лежав на узбіччі проїжджої частини у непритомному стані. Внаслідок ДТП чоловік отримав несумісні з життям травми та загинув на місці події. Тіло загиблого направлено на судово-медичну експертизу.

На пошуки водія-втікача було орієнтовано весь особовий склад Вижницького відділення поліції. Правоохоронцям вдалося по гарячих слідах розшукати іномарку та 23-річного водія, котрий є односельцем загиблого. Поліцейські з’ясували, що на момент скоєння автопригоди кермувальник був напідпитку.

За фактом трагічної ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. На даний час триває досудове розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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