В Чернівцях виявили чотири наркопритони та одну лабораторію

- 13.04.2018 17:33
В Чернівцях виявили чотири наркопритони та одну лабораторію

Від початку 2018 року в Чернівецькій області поліцейські відкрили понад 150 кримінальних проваджень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин. Майже половина з них – за фактами збуту наркотиків.

Упродовж трьох місяців поточного року працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернівецькій області викрили та затримали дві організовані злочинні групи наркоторговців. До однієї з них входили п’ятеро раніше судимих буковинців, до іншої – дев’ятеро чернівчан. Матеріали кримінальних проваджень по обох злочинних групах з обвинувальними актами вже направлено до суду. На майно наркозлочинців накладено арешт на суму 560 тисяч гривень.

Крім цього, за вказаний період на Буковині поліцейські викрили та задокументували діяльність 4 наркопритонів. Під час досудового розслідування цих фактів шістьом злочинцям вручено повідомлення про підозри.

Також працівники обласного Управління протидії наркозлочинності викрили у Чернівцях організатора підпільної нарколабораторії з виготовлення психотропної речовини – амфетаміну. За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження та на даний час проводиться досудове розслідування.

Чернівецькі поліцейські спільно з працівниками обласного УСБУ перекрили канал міжнародного контрабандного постачання психотропного засобу з території України за кордон. Чотирьом чернівчанам, котрі організували контрабанду амфетаміну, вже оголошено підозри та справу скеровано до суду.

Загалом, від початку цього року поліція вилучила на Буковині близько 3-х кілограмів наркотичних засобів і психотропних речовин, 11 кілограмів прекурсорів, а також більше тисячі таблеток «Subutex». Загальна вартість вилученого складає понад 1,5 мільйона гривень.

Упродовж трьох місяців 2018 року до суду направлено 87 кримінальних проваджень, відкритих за наркозлочини. Більше половини з них пов’язані із незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: наркотики чернівці, обіг наркотиків чернівці

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