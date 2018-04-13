В России официально заблокировали Telegram- 13.04.2018 17:18
Согласно постановлению Таганского суда Москвы, в сответствии с иском Роскомнадзора в России будет заблокирован мессенджер Telegram. Решение должно быть исполнено немедленно.
В решении, озвученном судьей, говорится. что свою работу в России Telegram может восстановить только после передачи Федеральной службе безопасности либо Роскомнадзору ключей для расшифровки.
Отложить процесс судья Юлия Смолина отказалась. Ходатайство правозащитников Telegram о переносе заседания она назвала "злоупотреблением правом". Кроме того, глава Роскомнадзора отметила, что мессенджер обязан предоставить ФСБ информацию, с помошью которой могут быть расшифрованы сообщения пользователей. Однако Telegram данную обязанность не выполнил.
К пользователям Telegram обратился его основатель Павел Дуров. По словам Дурова, для пользователей планируется использование встроенны методов обхода блокировок, чтобы не было необходимости совершать какие-либо дополнительные действия. Также создатель мессенджера не стал гарантировать полный доступ к сервису без использования VPN.
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