



Ряд школ Черновцов переведут на обучение во вторую смену - 13.04.2018 16:43

В Черновцах планируется перевести часть школ на обучение во вторую смену.

О внесении изменений в начальное образование в Черновцах сообщил заместитель городского головы Александр Паскарь.

По словам чиновника, данные изменения не коснутся учеников первых классов. Однако, обучение во вторую смену может стать возможным в ряде школ для второклассников и третьеклассников.

Заместитель мэра Черновцов также призвал родителям не гнаться за престижем школьного заведения на фоне изменений к набору в первые классы. По его словам, для ребенка важней всего - чтобы попался хороший учитель первого класса. Это тот человек, как отметил Александр Паскарь, который научит ребенка ходить в школу после детсада, привьет любовь к учебе и получению новых знаний.

Платиновая Буковина, Черновцы

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