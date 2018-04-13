Как будут проводиться экскурсии на ЧАЭС

- 13.04.2018 15:37
Как будут проводиться экскурсии на ЧАЭС

В государственном специализированном предприятии ЧАЭС сообщили об упрощении процедуры посещения объекта. Это означает, что посетить станцию для экскурсии будет гораздо проще.

Как ометил генеральный директор ГСП ЧАЭС Игорь Грамоткин, электростанция по-прежнему остается ядерным объектом, потому здесь должны соблюдаться все сопутствующие правила безопасности. Для того, чтобы обеспечить максимально открытые и прозрачные возможности, было решено перейти к понятной и простой процедуре организации визитов, которые являются абсолютно безопасными.

Таким образом Украина предоставляет отчет за выполненную за 31 год работу на Чернобыльской атомной электростанции. Также украинская сторона намерена обратить внимание всей мировой общественности на тот факт, что на ЧАЭ сеще многое предстоит осуществить.

Так, визит на ЧАЭС в ознакомительных целях обойдется в 2700 гривен. При посещении группами от 5 человек предоставляется скидка в размере 10%, 15% составляет скидка для групп от 11 человек и более. В  данную стоимость включено проведение инструктажа, сопровождение, услуги переводчика, если на экскурсию отправляются иностранные или смешанные группы туристов, средства индивидуальной защиты - спецодежда, бахилы, защита органов дыхания, а также питание - комплексный обед. Справку о полученной дозе радиации выдают по требованию. Также по желанию можно оформить страховку. Поездка на ЧАЭС длится один день, и заранее предполагается заполнение онлайн-заявки на сайте станции - не позднее, чем за 14 календарных дней до даты визита на Чернобыльскую АЭС.

Есть некоторые условия, которые могут повлечь отмену экскурсионного тура - проведение на территории АЭС ремонтных работ либо неблагоприятные погодные условия.

Базовый туристический маршрут стартует с железнодорожного вокзала города Славутич. Туристов знакомят с правилами пребывания в зоне отчуждения, также проверяются документы, а также соответствие одежды. Далее туристы путешествуют поездом. Очередная проверка документов проводится в контрольно-пропускном пункте Семиходы. В главный офис Чернобыльской атомной электростанции группу направляют автотранспортом, где выдатут пропуска. 

Далее начинается основной этап экскурсионного тура по ЧАЭС, который стартует с защитного сооружения. Далее туристов проведут через зону строгого режима, центральный и блочный щиты управления. Туристы также посетят систему объекта Укрытие и новый безопасный конфайнмент. После этого в столовой для персонала проводится комлексный обед. В обводном канале желающие могут увидеть сомов, которых можно покормить хлебом.

Маршрут пролегает через мемориал ликвидаторам аварии на ЧАЭС, а также смотровой павильон, после чего туристов направляют на КПП Семиходы. Здесь осуществляется контроль загрязнения личной одежды и вещей. Обратно в Славутич группу отправляют электропоездом.

О планах обустроить в городе Припять музея собщил бывший заместитель начальника Припятского городского исполкома Александр Есаулов. Это заведение должно стать обязательным местом посещения всех работников опасных предприятий, чтобы напоминать об обязательном и беспрекословном соблюдении инструкций по безопасности.

 

Платиновая Буковина

Ключові слова: чаэс экскурсии, экскурсии в чернобыль

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