



На Буковині оперативно затримали викрадачів авто - 13.04.2018 14:32

Працівники Управління карного розшуку спільно з поліцейськими Герцаївського відділення поліції по «гарячих слідах» затримали автовикрадачів.



12 квітня із заявою до поліції звернувся 28-річний працівник Банченського Свято-Вознесенського чоловічого монастиря, який знаходиться в селі Банчени на Герцаївщині. Чоловік повідомив, що з території монастиря невідома особа угнала автомобіль «Фольксваген Гольф».



Відразу на пошуки зловмисника та автомобіля були орієнтовані всі наряди поліції, котрі забезпечували публічну безпеку та порядок в районі. Правоохоронці відразу перекрили всі можливі виїзди з території району та області. Почали опитувати місцеве населення та перевіряти осіб, котрі раніше притягувалися до кримінальної відповідальності.



В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками Управління карного розшуку спільно з поліцейськими Герцаївського відділення поліції по «гарячих слідах» вдалося затримати зловмисників, котрі угнали автівку. Ними виявилися четверо парубків віком від 20 до 22 років. Серед них двоє чернівчан та двоє опікунів притулку, який знаходиться на території монастиря.



Поліцейські з’ясували, що вночі зловмисники потрапили на територію монастиря та вчинили крадіжку палива з сількогосподарської техніки. Після чого троє парубків на автомобілі, одного із них, виїхали за межі села та почали очікувати свого четвертого спільника. А той в свою чергу угнав з території автомобіль.



В подальшому зловмисники зустрілися на обумовленому місці та обговорювали план продажу транспортного засобу. Отримані гроші за продаж планували розділити між собою. З автомобіля вони викрали автомагнітолу, документи та інші речі. Після чого, порушники автівку сховали на закинутій території неподалік Чернівців. Крім цього, поліцейські встановили, що двоє із зловмисників вже вчиняли раніше крадіжку палива з території монастиря.



Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 статті 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та частиною 3 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.



Зловмисників затримано та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Вирішується питання про оголошення зловмисникам підозри у вчиненні злочинів та обрання їм запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.



Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області



Платинова Буковина, Чернівці

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